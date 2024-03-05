الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|محمد الجناينى لـ"الدستور": المتحدة وفرت كل الأدوات المناسبة لإنتاج عمل فنى آمن

مسلسل نورة
مسلسل نورة

قال محمد الجنايني، المدير التنفيذي لشركة “بلومانك”، إن فكرة مسلسلات الأنيمشن  اختلفت فكرتها عمّا كان يعرض قديمًا، وذلك بسبب التقينات الحديثة الموجودة حاليًا، والأشخاص الذين يعملون عليه أيضًا من الناحية الفنية، والصورة وشكل الحركة، والكثير من الأمور الذي تجعله يتناسب ويواكب العصر التكنولوجي الذي نعيشه.

وتابع الجنايني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "مسلسل نورة تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، تهم الأسرة المصرية، والشخصية الرئيسية هي نورة البنت جواها طيبة وجدعنة وتحاول تساعد الآخرين، من خلال تقويم الأب والأم لها، لأنها بتعمل حاجات صح وغلط، ونحن نرمز من خلال الأحداث إلى كيفية التعامل مع الأمور السلبية، بالإضافة إلى طريقة استغلال الأمور الإيجابية على أكمل وجه".

وأضاف: "والمسلسل يحاول إيصال رسالة إننا نتمكن من زراعة تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها على أرض الواقع داخل أطفالنا، وكيف يمكن للأب والأم تشجيع أولادهم على هذا، أي أن المسلسل يعيد تقويم دور الأسرة المصرية في تربية أولادهم كما كان يطالب الرئيس دائمًا في المؤتمرات".    

ولفت إلى أن  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كافة الأدوات المناسبة لإنتاج عمل فني، متناسب مع التقنيات الحديثة والتطوّر الذي يحدث في عالم "الأنيمشن"، موضحًا أن التحدي كان في المود العام للمشاهد المصري وتحديدًا الأطفال المنفتحين على السوشيال ميديا في إيصال رسائل إيجابية من خلال الأنيمشن، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدّم محتوى آمنا، أي يصلح لجميع الأسرة المصرية وفيه كل شىء إيجابي. 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الأنيميشن "نورة" حصريا على CBC

"نورة" و"يحيى وكنوز".. أعمال الأطفال على خريطة "المتحدة" فى رمضان

Watch it تطرح برومو مسلسل الأطفال "نورة"

مسلسلات رمضان 2024 | "المتحدة" تطرح البوستر الدعائى الرسمى لـ نورة

 مسلسل “نورة”

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل “نورة” يناقش  جزءا مهما يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيلا. 

محمد الجنايني مسلسل نورة المسلسلات الانيمشن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الانيمشن مسلسلات الانيمشن

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الأنيميشن "نورة" حصريا على CBC

"نورة" و"يحيى وكنوز".. أعمال الأطفال على خريطة "المتحدة" فى رمضان

«دراما الأطفال»: تقديم «يحيى وكنوز ٣».. وعرض «نورة» و«سر المسجد»

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟