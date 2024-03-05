مسلسلات رمضان 2024|محمد الجناينى لـ"الدستور": المتحدة وفرت كل الأدوات المناسبة لإنتاج عمل فنى آمن

قال محمد الجنايني، المدير التنفيذي لشركة “بلومانك”، إن فكرة مسلسلات الأنيمشن اختلفت فكرتها عمّا كان يعرض قديمًا، وذلك بسبب التقينات الحديثة الموجودة حاليًا، والأشخاص الذين يعملون عليه أيضًا من الناحية الفنية، والصورة وشكل الحركة، والكثير من الأمور الذي تجعله يتناسب ويواكب العصر التكنولوجي الذي نعيشه.

وتابع الجنايني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "مسلسل نورة تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، تهم الأسرة المصرية، والشخصية الرئيسية هي نورة البنت جواها طيبة وجدعنة وتحاول تساعد الآخرين، من خلال تقويم الأب والأم لها، لأنها بتعمل حاجات صح وغلط، ونحن نرمز من خلال الأحداث إلى كيفية التعامل مع الأمور السلبية، بالإضافة إلى طريقة استغلال الأمور الإيجابية على أكمل وجه".

وأضاف: "والمسلسل يحاول إيصال رسالة إننا نتمكن من زراعة تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها على أرض الواقع داخل أطفالنا، وكيف يمكن للأب والأم تشجيع أولادهم على هذا، أي أن المسلسل يعيد تقويم دور الأسرة المصرية في تربية أولادهم كما كان يطالب الرئيس دائمًا في المؤتمرات".

ولفت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كافة الأدوات المناسبة لإنتاج عمل فني، متناسب مع التقنيات الحديثة والتطوّر الذي يحدث في عالم "الأنيمشن"، موضحًا أن التحدي كان في المود العام للمشاهد المصري وتحديدًا الأطفال المنفتحين على السوشيال ميديا في إيصال رسائل إيجابية من خلال الأنيمشن، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدّم محتوى آمنا، أي يصلح لجميع الأسرة المصرية وفيه كل شىء إيجابي.

مسلسل “نورة”

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل “نورة” يناقش جزءا مهما يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيلا.