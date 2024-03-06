مستفيدو القوافل الطبية ضمن "حياة كريمة": وجدنا رعاية فائقة واهتمام عالي الجودة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية بالإسكندرية، تنظيم القوافل الطبية للرعاية الصحية للأهالي البسطاء في مختلف المناطق البسيطة والأكثر احتياجًا.

ونظمت المبادرة، عددا من القوافل الطبية في مختلف التخصصات منها؛ الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والرمد، بالإضافة لتنظيم الأسرة والأسنان، حيث يتم الكشف وصرف العلاج بالمجان.

مستفيدو القوافل الطبية: وجدنا رعاية فائقة واهتمام عالي الجودة

قال منصور السيد، أحد مستفيدين المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن القوافل الطبية طريق سريع للبسطاء للاطمئنان على صحتهم وتلقي العلاج اللازم دون تكبد أعباء مالية أو الوقوف لساعات في طابور الانتظار في أحد المستوصفات التي لا يتوفر فيها أي من الرعاية الطبية اللازمة وهذا يعد ضغطا إضافيا على صحة البسطاء خاصة من كبار السن.

واصلت حنان إسماعيل، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن ابنها الأصغر كان يعاني من حرارة مرتفعة ولجأت للقوافل الطبية ووجدت اهتماما ورعاية طبية في قسم الأطفال وإجراء الكشف الطبي على ابنها وصرف العلاج اللازم بالمجان بجودة واهتمام فائق.

وقالت نادية أحمد، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنه كان من أحلام الأهالي مستوصف طبي وحققت المبادرة أحلامنا بإنشاء مستشفى متكامل على أعلى كفاءة ونقطة إسعاف وتنظيم قوافل طبية باستمرار للاطمئنان على صحتنا وصحة ابناءنا.