الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زينة رمضان تنشر البهجة في شارع باكوس بالإسكندرية

زينة رمضان
زينة رمضان

فرحة لا تكتمل الا بالمشاركة وتشابك الأيدي القادره على نشر السعادة بتعليق الزينة لاستقبال حلول شهر رمضان المبارك.

أفرع زينة ملونه غزلت وتجمعت بكل تفاصيلها، وعلى الرغم من بساطتها لكنها تنجح دائما في لم الشمل الأسر ونشر السعادة وتضافر الجهود للشعور ببهجة رمضان زمان.

قرر إيهاب عمارة، صاحب الـ ٢٣ عاما في منطقة باكوس بالإسكندرية أن يجمع أصدقاءه من الجيران ويواصل عاده بدأها منذ عامين في نشر بهجة رمضان زمان بمربعهم السكنى.

يتجمع الأصدقاء ويتجولون بين الوحدات السكنية ليجمعوا المال من سكان الشقق ليكون بمثابة رأس مال السعادة لشراء ما يلزم من الزينة والفوانيس الرمضانية.

علاء محمود، صاحب ال ٢٥ عاما يتولى برفقه أصدقاءه الانتقال لمنطقة المنشية والتجول داخل أقدم أسواقها الشعبية والتي تبتهج وتتجمل بزينات رمضان.

لتكون المرحلة المقبلة بعد اتمام المهمة الشرائية الانتقال للتنفيذ، ليتجمع عدد كبير من أهالي الشارع وتتشابك الأيدي المبهجة الراغبة في عودة رمضان زمان بذكرياته التي لا تنسى مهما تجددت الحداثة.

يقول سيف مصطفى، أحد الشباب،: لا نشعر ببهجة رمضان الا إذا تجمعنا قبلها لنصنع زينة رمضان بأيدينا بكل تفاصيلها وعدم الاعتماد على الأشكال والزينات الجاهزة، مؤكدا أن أجمل المشاهد تتمثل فى مساعدة السيدات اللاتى تمددنا بالمياة والعصائر والحلوى

وأضاف على الشال: هذا التجمع بمناسبة عيد وفرحة بالنسبة لنا، وفرصة لتجمع الجيران والأحباب من سكان الشارع الواحد لنشعر بطعم رمضان زمان الذي افتقدناه، لذا حرصنا أن نتجمع سنويا لنشر السعاده فى ربوع المنطقة.

وتابع  أحمد عبد الله، أحد الشباب: مانفعله نشاط مبهج تتجمع فيه الجهود  ويشهد الكبير والصغير، وتجد الجميع محب للمشاركة ولا يتأخر عن المساعده أوالمسانده.

txt

مسلسلات رمضان 2024..سينرجي تروج لـ «بيت الرفاعي» لأمير كرارة

IMG_20240302_173923
IMG_20240302_173923
IMG_20240302_173928
IMG_20240302_173928
IMG_20240302_173954
IMG_20240302_173954
IMG_20240302_173934
IMG_20240302_173934
رمضان زينة رمضان بهجة رمضان رمضان زمان شهر رنضان

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا