زينة رمضان تنشر البهجة في شارع باكوس بالإسكندرية

فرحة لا تكتمل الا بالمشاركة وتشابك الأيدي القادره على نشر السعادة بتعليق الزينة لاستقبال حلول شهر رمضان المبارك.

أفرع زينة ملونه غزلت وتجمعت بكل تفاصيلها، وعلى الرغم من بساطتها لكنها تنجح دائما في لم الشمل الأسر ونشر السعادة وتضافر الجهود للشعور ببهجة رمضان زمان.

قرر إيهاب عمارة، صاحب الـ ٢٣ عاما في منطقة باكوس بالإسكندرية أن يجمع أصدقاءه من الجيران ويواصل عاده بدأها منذ عامين في نشر بهجة رمضان زمان بمربعهم السكنى.

يتجمع الأصدقاء ويتجولون بين الوحدات السكنية ليجمعوا المال من سكان الشقق ليكون بمثابة رأس مال السعادة لشراء ما يلزم من الزينة والفوانيس الرمضانية.

علاء محمود، صاحب ال ٢٥ عاما يتولى برفقه أصدقاءه الانتقال لمنطقة المنشية والتجول داخل أقدم أسواقها الشعبية والتي تبتهج وتتجمل بزينات رمضان.

لتكون المرحلة المقبلة بعد اتمام المهمة الشرائية الانتقال للتنفيذ، ليتجمع عدد كبير من أهالي الشارع وتتشابك الأيدي المبهجة الراغبة في عودة رمضان زمان بذكرياته التي لا تنسى مهما تجددت الحداثة.

يقول سيف مصطفى، أحد الشباب،: لا نشعر ببهجة رمضان الا إذا تجمعنا قبلها لنصنع زينة رمضان بأيدينا بكل تفاصيلها وعدم الاعتماد على الأشكال والزينات الجاهزة، مؤكدا أن أجمل المشاهد تتمثل فى مساعدة السيدات اللاتى تمددنا بالمياة والعصائر والحلوى

وأضاف على الشال: هذا التجمع بمناسبة عيد وفرحة بالنسبة لنا، وفرصة لتجمع الجيران والأحباب من سكان الشارع الواحد لنشعر بطعم رمضان زمان الذي افتقدناه، لذا حرصنا أن نتجمع سنويا لنشر السعاده فى ربوع المنطقة.

وتابع أحمد عبد الله، أحد الشباب: مانفعله نشاط مبهج تتجمع فيه الجهود ويشهد الكبير والصغير، وتجد الجميع محب للمشاركة ولا يتأخر عن المساعده أوالمسانده.

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