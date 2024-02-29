الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قنصل عام الصين: ندعم مصر بقوة فى حماية أمنها ومصالحها التنموية

قنصل عام الصين
قنصل عام الصين

قال يانج يى، قنصل عام الصين في الإسكندرية، إن دولة الصين تدعم بقوة اتباع مسار التنمية في مصر بما يتناسب مع ظروفها الوطنية، وفي معارضة التدخل الأجنبي وحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، كما تدعمها في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ولعب دور أكثر أهمية في الشئون الدولية والإقليمية. 

وأكد قنصل عام الصين، خلال لقاء صحفي بالقنصلية الصينية، أن هناك علاقات قوية تربط دولتي مصر والصين، وذلك بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جينبيغ والرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كلا البلدين، والذي حقق نتائج مثمرة.

وواصل أن دولة الصين تقدر استجابة مصر الإيجابية لمبادرة الحزام والطريق، وستكون الصين شريكًا استراتيجيًا طويل الأجل وموثوقًا به في عملية التنمية والنهضة في مصر.

وأكد أن دولة الصين مستعدة للعمل مع مصر لتعزيز عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية شاملة، والبناء المشترك لمجتمع المستقبل المشترك.

تابع أن الأزمات العالمية الاقتصادية والسياسية أثرت سلبًا على اقتصاديات دول العالم أجمع، مكملًا أن اقتصاد دولة الصين بالنسبة لاقتصاديات العالم في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين سبل التعاون فى مجال العلوم البحرية

 

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