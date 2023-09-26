الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قنصل الصين: انضمام مصر لـ"بريكس" دفعة قوية لعلاقات التعاون المصرية الصينية

العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني

قال يانغ يي، قنصل عام الصين، خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، إن التعاون العملي بين البلدين خلق مساحة واسعة للتعاون  لممارسة نفوذ دولي أكبر في عدد من التعاونات الدولية بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته القنصلية الصينية بمناسبة العيد الوطني الـ74 لجمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز وتقوية أواصر العلاقات بين البلدين.

وأكد قنصل عام الصين، أنه خلال 2023، وفي مواجهة الاضطرابات العالمية والتحديات المشتركة، تنامي دور مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، مُشيرًا إلى أنه تمت دعوة مصر في أغسطس، للمشاركة في الاجتماع الـ15 لقادة بريكس، تمت دعوة مصر رسميًا للانضمام إلى آلية تعاون بريكس، وقد وفرت هذه المنظمات الدولية وآليات التعاون فرصًا وفيرة، مما عزز تطوير العلاقات بين البلدين.

مبادرة الحزام والطريق

وواصل قنصل عام الصين، أن هذا العام صادف الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين، حيث يُعقد منتدى قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق" وعلى أرض مصر، يكتب عمال البناء من الصين ومصر أيضًا فصلًا جديدًا من التعاون العملي بين الصين ومصر في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، تتقدم مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة العلمين الجديدة التي تنفذها الشركات الصينية بشكل مطرد.

 

شراكات صينية مصرية على أرض الإسكندرية 

وتابع أن هناك عدة أمثلة على التعاون بين البلدين في المشروعات القومية بالإسكندرية، حيث يتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة أبوقير للحاويات رسميًا في ديسمبر من هذا العام. 

كما تجري مفاوضات بين الشركات الصينية والمصرية لتطوير المشروعات مثلما حدث في ميناء الإسكندرية، ومحطة الإسكندرية الفرعية، وتوليد الطاقة من النفايات، وكلها جهود متنوعة من أجل تنشيط التبادلات المحلية والتعاون بين الصين ومصر، مما عزز بشكل فعال التعاون بين مختلف المجالات في التعليم والثقافة والنقل البحري والموانئ وغيرها من الجوانب.

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العيد الوطني الصيني

العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
العيد الوطني الصيني
مبادرة الحزام والطريق قنصل عام دولة الصين قادة البريكس مشروع محطة أبو قير للحاويات والتعاون بين الصين ومصر

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