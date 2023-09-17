لأول مرة منذ كورونا..السفارة الصينية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني

احتفلت السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الأحد باليوم الوطني للجمهورية الصينية وسط حضور مجموعة من سفراء الدول الأجنبية .

الاحتفال باليوم الوطني الصيني

قال السفير الصيني بالقاهرة السيد لياو ليتشيانج اليوم الأحد، في احتفالية خاصة أقامتها السفارة الصينية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الصيني: “مرحبًا بكم في حفل الاستقبال التي تنظمها السفارة الصينية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الصيني، هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها حفل الاستقبال الحضوري بمناسبة العيد الوطني الصيني منذ تفشي الوباء، ويسعدني جدًا أن أجتمع مع المواطنين الصينيين والأصدقاء الأجانب مجددًا للاحتفال معا بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية”.

وحضر الاحتفالية عدد من سفراء الدول الأجنبية فضلًا عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وغيرهم.

وقال السفير الصيني: “استعراضًا للسنوات الـ74 المنصرمة، فقد قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في الاستكشاف المستمر حتى شق طريق التحديث الصيني النمط، وإكمال عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، وخلق المعجزات المتمثلة في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل المدى. وفي أكتوبر الماضي، انعقد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، مما يوضح مهام وسبل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، ورسم آفاق رحبة لتنمية الصين في المستقبل”.

مبادرة الحزام والطريق



وقال: "في ظل تسارع التغيرات الكبرى في العالم والتي لم نشهدها منذ قرن، اختارت الصين مواجهة "أسئلة العالم" بشكل مباشر وطرحت الحلول الصينية. في عام 2013، طرح الرئيس شي جينبينغ مبادرة "الحزام والطريق". وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وقعت 152 دولة و32 منظمة دولية على أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" مع الصين. وقد جذبت هذه المبادرة ما يقرب من 1 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وخلقت أكثر من 400 ألف فرصة عمل في البلدان المشاركة في المبادرة، بما يعود بفوائد ملموسة على الشعوب، بالإضافة إلى ذلك تبنت اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا متعلقا بالصين، أكدتها فيها مجددا على أن الدول العربية تدعم مبدأ الصين الواحدة ومبادرة "الحزام والطريق"، وترغب بتعزيز التعاون مع الصين، إذ تسجل الصين تقديرًا عاليًا لذلك".



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