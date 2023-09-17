البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى بحث مع وزير خارجية الصين قضايا أمنية

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن مستشار الأمن القومي بحث مع وزير خارجية الصين قضايا أمنية وأوكرانيا وتايوان.

وقالت بكين وواشنطن يوم الأحد، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاديين في العالم لتحقيق الاستقرار في العلاقات المضطربة.

أجرى الجانبان محادثات "صريحة وموضوعية وبناءة" خلال اجتماعات متعددة عقدت في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر، وفقًا لبيانات منفصلة صادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الصينية نُشرت يوم الأحد.

احدث سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى



وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى بين المسئولين الأمريكيين والصينيين، والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.

وكان سوليفان قد التقى وانغ آخر مرة في فيينا في مايو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى وإجراء مشاورات ثنائية بشأن شئون آسيا والمحيط الهادئ والشئون البحرية والسياسة الخارجية.

وأضاف البيت الأبيض أن الجانبين "ملتزمان بالحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية هذه ومواصلة المشاركة والمشاورات الإضافية رفيعة المستوى في المجالات الرئيسية في الأشهر المقبلة" وفق وكالة رويترز.

وقالت واشنطن إن سوليفان "أشار إلى أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، في حين حذر وانغ الولايات المتحدة من أن قضية تايوان هي "أول خط أحمر لا يمكن التغلب عليه في العلاقات الصينية الأمريكية"، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

وأعرب بايدن هذا الشهر عن خيبة أمله لأن شي غاب عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه “سيتمكن من رؤيته”، والفرصة التالية المحتملة لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

سافرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين وسط التوترات التي اندلعت بعد أن أسقط الجيش الأمريكي بالون مراقبة صيني سافر فوق الولايات المتحدة.

وكان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في عام 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.