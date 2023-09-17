الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

واشنطن تسعى لمزيد من القواعد العسكرية فى الفلبين.. كيف ترى الصين التوسع الأمريكى؟

القواعد العسكرية
القواعد العسكرية في الفلبين

تحدث آرون جيد رابينا، زميل منتدى المحيط الهادئ، عن سعي واشنطن لمزيد من القواعد العسكرية في الفلبين، قائلًا إن التحالفات المتنامية كان لديها شواغل صينية، وتراها الصين أنه يجب احتواؤها.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وجهة النظر الفلبينية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكا أساسيا، حيث من الممكن تحقيق توازن في القوى، خاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي.

الفلبين بحاجة إلى تعزيز التحالفات مع أمريكا 

وتابع أن الفلبين بحاجة إلى تعزيز التحالفات مع بعض القوى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تعزيز التعاون الدفاعي، والاتفاقيات ذات الشأن، ولكن في نفس الوقت ما زال هناك تحجيم للدعم المقدم من قبل الولايات المتحدة.

وواصل: "الفلبين لديها الحاجة إلى العمل للدفاع عن أراضيها وسيادتها في حقوقها السيادية بنفسها، في منطقة بحر الصين الجنوبي، وذلك لأن ما تقدمه الولايات المتحدة من دعم يكون في مجال الاستخبارات والحصول على المعلومات".

الصين الفلبين بحر الصين الجنوبي أمريكا

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