القاهرة الإخبارية: بكين تحث الفلبين على التعاون لتهدئة التوتر ببحر الصين الجنوبى

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، الفلبين على التعاون مع بلاده لإيجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات بين البلدين، بسبب موقع سفينة حربية متوقفة تعمل كموقع عسكري في بحر الصين الجنوبي.

حل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوار الثنائى

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الصين أبدت مرارًا استعدادها لحل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوار الثنائي، معبرة عن أملها في أن يلتزم الجانب الفلبيني بتوافق تم التوصل إليه في السابق.

وتعمدت الفلبين وضع السفينة الحربية "سييرا مادري"، التي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، في الموقع في عام 1999 لتعزيز مطالبتها بالسيادة في منطقة "سكند توماس شول"، التي تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويتناوب على حراسة السفينة عدد من الجنود.