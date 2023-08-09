قنصل عام الصين بالإسكندرية: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

قال يانج يي، قنصل عام الصين بالاسكندرية، إن العلاقة بين مصر والصين تاريخية، وأن أكثر ما تستورده مصر من الصين هو الإلكترونيات، كما أن الصين تستورد من مصر كميات كبيرة من البرتقال والعنب واليوسيفي.



وتابع قنصل عام الصين بالاسكندرية على هامش معرض “الشاي من الوئام” اليوم الأربعاء بالقنصلية الصينية بالإسكندرية، أن 20 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري بين مصر والصين.

وأضاف أنه في إطار مبادرة الحضارات التي أطلقها الرئيس الصيني، حرصنا على تعزيز الثقافات وذلك من خلال حفل الشاي الصيني والذي يعد من أهم الثقافات الصينية، لهذا تضمن حفل الشاي لوحات تعريفية عن أنواع الشاي وتقاليد تناوله والأسباب التي جعلته تقليد أساسي لدى الشعب الصيني.



وتابع أن المعرض يقام من أجل عرض ثقافة الشاي الصيني على الشعب المصري للتعرف على كيفية زراعته وأبرز العادات والتقاليد المرتبطة به.