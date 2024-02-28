الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار زينة رمضان بسوق المنشية في الإسكندرية

زينات رمضان
زينات رمضان

فرحة انتشرت بين الكبير والصغير وبهجة ملأت النفوس والوجوه وزحام شديد في سوق المنشية بالإسكندرية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 

وتزينت المحال التجارية وفروشات الباعة بمختلف الأشكال والألوان من زينات وفوانيس رمضان لنشر أجواء البهجة والفرح بين الزبائن.

 

وتجولت “الدستور” داخل سوق المنشية بالإسكندرية لرصد أسعار زينة رمضان والتي تدرجت أسعارها باختلاف أشكالها لتناسب كافة الميزانيات المالية بدءا من ٢٠ جنيها.


يقول أحمد عصام أحد التجار، إنه مع ارتفاع أسعار الفوانيس فهناك إقبال على شراء زينة رمضان من الأفرع الملونة والمضيئة لتناسب أسعارها نسبيا مع الزبائن.

 

ويكمل، أن أسعار زينة رمضان تبدأ من 20 جنيها حتى 130 تقريبا باختلاف الخامات والأحجام، ليبلغ سعر فرع النور 3 أمتار 60 جنيها وفرع الزينة غير المضيء من 20 جنيها حتى 40، وفرع النور النحاس 8 أمتار 55 جنيها وفرع النور النحاس 10 أمتار 100 جنيه.

 

وتابع مصطفى حمد، أحد التجار، أن سعر مجسمات الهلال والنجمة  البلاستيكي يبدأ من 25 جنيها أما الخشبي يتراوح من 30 حتى 50 جنيها، أما المصنوع من خامة الخيامية فيكون سعرها 50 جنيها، وشنطة صلاة التراويح يبلغ سعرها بمتوسط 110 جنيهات.

 

وواصل، أما أسعار ستائر النور المضيئة تختلف من حيث الحجم وجوده الخامة لتبدأ من 70 حتى 200 جنيه، وأسعار المفارش الخيامية يكون متوسط سعرها 45 جنيها، وحامل المصحف بمتوسط سعر 100 جنيه على حسب الحجم وجوده الصناعة.

 

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تبدأ من 20 جنيها.. أسعار فوانيس رمضان 2024 بسوق المنشية

 

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سوق المنشية بالاسكندرية زينات وفوانيس رمضان أسعار شهر رمضان

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