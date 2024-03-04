وكيل شئون الإدارات التعليمية تتابع محاضرات الدعم المجانية بمدرسة الظاهر

تابعت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، محاضرات الدعم المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة الظاهر الثانوية القديمة بنات - التابعة لإدارة الوايلي التعليمي، وكان في استقبالها الدكتورة وفاء رضا مدير عام الإدارة ومحمود أبو الفضل مدير المدرسة.

وأثنت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على الحضور المكثف من الطلاب، وطالبتهم بالانتظام في الحضور لتحقيق أعلى استفادة علمية والوصول إلى كليات القمة.

وفي ختام الزيارة، توجهت بالشكر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والتوجيهات والمعلمين على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بمستواهم العلمي.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد شدد على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.



وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية (مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة ناقلات الأمراض -الادارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية – التثقيف الصحي).



وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فقد وضعت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفائها الاشتراطات الصحية، مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن ( تصنيع – وعرض ) المخللات والحلويات بمختلف أنواعها ( شرقية – غربية)، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية ( صباحية – ومسائية) من أجل تكثيف العمل كمًا ونوعًا، وإرسال منشور دوري لجميع المناطق بهذا الشأن، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات ومتابعة التأمين الاستراتيجي للوجستيات مثل تأمين شبكة الأكسجين ووجود احتياطي كاف من الإمدادات – تأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطي كاف من السولار – متابعة تأمين السلامة والصحة المهنية لكل أقسام المستشفيات. رفع درجة الاستعداد في بنوك الدم التابعة لمديرية الشئون الصحية طوال الـ٢٤ ساعة.



وأضاف د. محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة والتأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجى ٠١١٠١١٣٥٦٥٢، ٠١١٠١١٣٥٦٥٩، وغرفة طوارئ العلاجي بالوزارة ١٣٧، وغرفة طوارئ الوقائي بالمديرية ٠٢٢٣٩١٨٩٦٨، وغرفة طوارئ الوقائي بالوزارة ١٠٥، ٠٢٢٧٩٢٣٦٠٨، ٠٢٢٧٩٢١٠٦٠، ومعهد السموم بجامعة القاهرة ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩٩، ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢، ومعهد السموم جامعة عين شمس ٠٢٢٦٨٤٠٩٠٢، ٠٢٢٤٨٢٣٣١٤.



وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على اتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ في المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.

محاضرات الدعم المجانية بمدرسة الظاهر

محاضرات الدعم المجانية بمدرسة الظاهر

محاضرات الدعم المجانية بمدرسة الظاهر

محاضرات الدعم المجانية بمدرسة الظاهر