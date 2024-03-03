تأجيل محاكمة متهمين بسرقة هواتف محمولة في النزهة لـ10 مارس

قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار محمد السماحي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عاطل وعامل بتهمة سرقة محتويات محل هواتف محمول في منطقة الشيراتون، لجلسة 10 مارس الجاري، حيث اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عاطل وعامل بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة وعدد من عبوات الهواتف الفارغة وجهاز لاب توب و11 ساعة ماركات مختلفة و2 سماعة لاسلكية و2 كوفر سماعة وعدد من مستلزمات الهواتف المحمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون بأسلوب كسر القفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.