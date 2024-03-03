أسامة ربيع: انخفاض معدل الملاحة بقناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن منطقة البحر الأحمر تواجه تحديات أمنية منذ شهر نوفمبر الماضي، تسببت في تعقيد المشهد البحري وتهديد المنطقة بشكل عام، ما أسفر عن انخفاض معدلات الملاحة لمنطقة البحر الأحمر بسبب تحول مسارات السفن من العبور بقناة السويس لرأس الرجاء الصالح، ما تسبب في انخفاض العائد الدولاري للقناة.

وأضاف "ربيع" خلال فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13"، أن المؤتمر يُقام في ظروف متغيرة بالبحر الأحمر وخاصة بمنطقة باب المندب ذات الأهمية الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه على مدار 3 أشهر ونصف الشهر تعرضت 40 سفينة للهجوم، من قِبل الحوثيين، ما يؤثر على سلاسل الإمداد للتجارة العالمية، وأسفر عن زيادة النوالين وارتفاع استخدام وقود السفن وتلف بعض البضائع نتيجة لطول رحلات السفن لتحول مسار السفن لرأس الرجاء الصالح، فضلًا عن زيادة التأمين على السفن لعشرة أضعاف عن السابق، مشيرًا إلى أن 90% من التجارة العالمية تعبر في البحار، ونصيب القناة منها ما يقرب من 11%؜ من التجارة العالمية، وإجمالي تجارة الحبوب العالمية قرابة 16%،؜ وإجمالي تجارة البترول 12%، بينما تجارة الحاويات 26%،؜ لذا؛ فإن جميع السلع تتأثر بسبب الأحداث الراهنة.

وأكد أن هجمات الحوثيين أثَّرت على دخل قناة السويس من خلال انخفاض عدد السفن بنسبة 40% والعائد الدولاري انخفض بنسبة 51%، مضيفًا أن قناة السويس تقوم بالعديد من المشروعات التنموية لخدمات النقل البحري منها تحسين القطاع الجنوبي بالقناة، فضلًا عن تطوير الأسطول البحري والمارينا، بالإضافة إلى تقديم خدمات تزويد الوقود وصيانة السفن وإصلاحها.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ماكسيمو ميجيا، رئيس الجامعة البحرية الدولية مالمو، ولفيف من مديري وممثلي الموانئ والشركات العربية والأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.