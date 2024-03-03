الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرته

النائب العام
النائب العام

التقى النائب العام المستشار  محمد شوقي، يومي الخميس والسبت، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

 

العرض تناول كل ما يخص أعمال النيابات

كما عرضوا عليه أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، التي شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية. 
و تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. 

النائب العام يثني على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

يشار إلى أن النائب العام قد التقى على مدار الأسابيع الماضية، كافة نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية بدوائر نياباتهم.

النائب العام المستشار محمد شوقي لنيابة استئناف القاهرة

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