الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إنشاء فرع للتوثيق بمجمع خدمات قرية فارس بأسوان

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 652 لسنة 2024، الخاص بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان بنقطة شرطة فارس.
 

ونص القرار رقم 652 لسنة 2024، على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان - نقطة شرطة فارس، الكائن مقره بداخل مجمع خدمات قرية فارس - مركز كوم أمبو ) - محافظة أسوان.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2024.

وزير العدل مجمع خدمات قرية فارس مكتب الشهر العقارى والتوثيق نقطة شرطة فارس محافظة أسوان فرع التوثيق

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