النائب العام يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الخميس الموافق التاسع والعشرين من فبراير لعام 2024، السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، حيث قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.

وقد تناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي- بما في ذلك طلبات تسليم المجرمين- وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.