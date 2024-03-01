الجمعة 01 مارس 2024
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حوادث

النائب العام يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام والسفير كريستيان برجر

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الخميس الموافق التاسع والعشرين من فبراير لعام 2024، السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، حيث قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.

وقد تناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي- بما في ذلك طلبات تسليم المجرمين- وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

النائب العام المستشار محمد شوقي السفير Christian Berger رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جمهورية مصر العربية الاتحاد الأوروبي

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