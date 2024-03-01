عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة المتهم بقتل طفل طلبًا لفدية في الدقهلية إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة ٢٠/ ٣/ ٢٠٢٤ في القضية رقم ١٠٤١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الستاموني بعدَما انتهت تحقيقاتُها معَه إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ لرغبته في الحصول على فدية من ذَويه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وما إنْ علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدي الأراضي الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

وأقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.