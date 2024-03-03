الأحد 03 مارس 2024
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مصر

"الصحة" تشارك في حفل مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي بمناسبة مرور عام على تدشينها

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

شاركت وزارة الصحة والسكان، في احتفالية مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بمناسبة مرور عام على تدشينها، في المتحف القومي للحضارة المصرية، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

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وهنأت وزارة الصحة والسكان، السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بنجاح المؤسسة في التواجد بقوة خلال عامها الأول، وتقديم خدمات التوعية والمشورة بالأمراض النفسية وكيفية التعامل معها، ومواجهة الوصمة المجتمعية المتعلقة بهذا النوع من المرض.

وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية والشريكة سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة في مواجهة أي ظواهر نفسية قد تطرأ على المجتمع المصري.

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وأوضحت، أن سلامة الأفراد هي النتيجة الفعلية للتكامل بين الصحة (الجسدية والنفسية والاجتماعية)، لينعم بالرفاة داخل المجتمع المحيط به، لافتا إلى التقدم الذي تحققه وزارة الصحة والسكان في تلقي الأسئلة وتقديم الدعم النفسي، والاستجابة للاستشارات النفسية، عبر الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، والمنظومة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية.

وأشادت وزارة الصحة بشجاعة وحرص بعض المرضى النفسيين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والذين شاركوا في فعاليات الحفل، على الاندماج في المجتمع ليكونوا نموذجًا يحتذى به للتعامل مع المرض النفسي كأي مرض آخر.

وزير الصحة والسكان احتفالية مؤسسة فاهم السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد ممثلي المنظمات الدولية مؤسسات المجتمع المدني المجالس القومية

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