السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بدمياط

معرض بناء القدرات
معرض بناء القدرات لتعزيز التنمية بدمياط

افتتح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المعرض الأول للخدمات المالية غير المصرفية، والذي يتم تنظيمه وذلك بمناسبة بدء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية".

ومن المقرر عقد المؤتمر بجميع المحافظات؛ بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم والتي تدور حول أنشطة وحلول الاستثمار والادخار والتأمين.


جاء ذلك بحضور أحمد الشيخ رئيس البورصة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.


وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المعرض شهد تمثيلا وحضورا جيدا من كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي منهم المؤسسات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والاتحاد المهنية المرتبطة بها، بالإضافة إلى الاقبال الكبير من مواطني دمياط على حضور المؤتمر والتعرف على الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.


وأضاف أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل، حيث سيساعد الشركات والمؤسسات على تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين؛ من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية كما سيساهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع، مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.


ولفت إلى أن مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والذي تم تنظيم المؤتمر الأول له في دمياط من المقرر أن يتم تنظيمه تباعا بكل محافظات مصر، بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحسين زيادة قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم وهو ما يسهم بشكل أكبر في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.


من جهتها؛ عبرت الوزيرة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن شكرها وتقديرها لهيئة الرقابة المالية على اختيار محافظة دمياط لتكون المحطة الأولى وأول نسخة من مؤتمرها بالمحافظات، وأشارت إلى أن المعرض والمؤتمر نقطة تحول وبداية لتنويع الحلول التمويلية لأبناء المحافظة لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم المالية وتطوير أحوالهم المعيشية والاستثمارية، موضحة أن اليوم حافل بالفعاليات حيث يتضمن أنشطة تعليمية لطلبة الجامعة ومعرض لأهل المحافظة مؤتمر يضم ممثلي مجتمع الأعمال بالمحافظة.

افتتح الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية محافظ دمياط المعرض الأول للخدمات المالية غير المصرفية مصر فعاليات النسخة الأولى

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