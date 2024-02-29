رئيس الرقابة المالية: 2423 مليار جنيه قيمة صافي أصول شركات التأمين خلال 2023

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة إجمالي الأقساط (بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال) ارتفعت الى 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين (بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

وأضاف "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، أن قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ 103.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 22.6%، وارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 208.9 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

وذكر أن قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 ارتفعت لتصل إلى 242.3 مليار جنيه مقارنة بـ 179.0 مليار جنيه في العام السابق بنسبة، زيادة قدرها 35.4%، وتزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل زيادة بلغ 14%، ليصل إلى 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنة بـفائض بلغ 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة إجمالي الأقساط (بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال) ارتفعت الى 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين (بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

وأضاف "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، أن قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ 103.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 22.6%، وارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 208.9 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

وذكر أن قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 ارتفعت لتصل إلى 242.3 مليار جنيه مقارنة بـ 179.0 مليار جنيه في العام السابق بنسبة، زيادة قدرها 35.4%، وتزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل زيادة بلغ 14%، ليصل إلى 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنة بـفائض بلغ 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.