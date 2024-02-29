الخميس 29 فبراير 2024
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اقتصاد

محمد فريد: عام 2023 شهد العديد من التطورات في سوق المال

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتو رمحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2023 شهد العديد من التطورات في سوق المال أبرزها تداول السندات وأذون الخزانة.

وأضاف "فريد"، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمناسبة المؤتمر السنوي لحصاد الهيئة، أن انظمة التداول تم تطويرها  من خلال تداول أذون الخزانة والسندات، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد مناقشات تستهدف تنشيط سوق أدوات الدين من خلال اضافة ادوات مالية جديد، مشيرًا إلى الانتهاء من قرارات صناديق الاقيم المنقولة، من ضمنها المعادن النفيسة ووضع القواعد والشروط، فضلا عن تحديد الشركات المسموح لها بذلك وتاسيس اول صنجوق للذهب وجاري العمل على تأسيس صندوقين آخرين.

ولفت إلى السماح لصناديق الاستمثار بإصدار وثائق الاستثمار المختلفة لديها، وأيضًا اتخاذ إجراءات مهمة تتعلق بزيادات رؤوس الأموال، حيث تم إجراء بعض التعديلات لخفض الفترات الزمنية وتمكين الجمعيات العمومية في تفويض مجالس إدارات الشركات لإصدار الإجراءات التنفيذية لإصدارها، وذلك بتسريع وزيرة إصدارات زيادات رؤوس الاموال، فضلًا عن وضع حد فاصل بين إلزامات مجالس إدارات شركات الاستثمار المباشر، وأيضا ندير الاستثمار، بحيث يكون القرار الاستثماري خالص بمدير الاستثمار وليس بالشركة.

ولفت إلى أنه تم تدعيم شركات الوساطة المالية من خلال دعم قرارات تتعلق بالملاءة المالية، بالإضافة إلى الانتهاء من الزام شركات السمسرة في الأوراق المالية في الحصول على تقارير الشراء بالهامش لعملاء بعينها.

ولفت إلى تطوير آليات الائتمان على الأوراق المالية، ونسب التركيز فيها، والموافقة على قرارات البورصة والخاصة بقواد بيانات التداول.

سوق المال صناديق الاستمثار وثائق الاستثمار تنشيط سوق ادوات الدين ادوات مالية

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