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اقتصاد

الرقابة المالية تستعرض تطور مؤشرات الأداء والخطط في مؤتمرها السنوي غدا

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الخميس، مؤتمرها السنوي بمقرها بالقرية الذكية، في تمام الساعة ١٢ ظهرا، لاستعراض مؤشرات آداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام ٢٠٢٣.

تستعرض الهيئة في مؤتمرها أيضا، الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام، وذلك تحت عنوان من التعهدات إلى التنفيذ.

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