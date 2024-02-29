البورصة المصرية تعقد النسخة السادسة من مؤتمر "البورصة للتنمية" بالإسكندرية

عقدت البورصة المصرية النسخة السادسة من مؤتمر "البورصة للتنمية" في محافظة الإسكندرية برعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، والعديد من الأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المئات من الشباب وطلاب الجامعات الذين حرصوا على الحضور للتعرف على الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 27 فبراير 2024، بمكتبة الإسكندرية.

وفي إطار المؤتمر عقد أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية لقاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من رجال مجتمع المال والأعمال بالمحافظة، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024، وذلك بإحدى قاعات مكتبة الإسكندرية.

يأتي هذا المؤتمر التوعوي في إطار سعي إدارة البورصة إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في سائر محافظات الوطن وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، للوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المُنَظمة وهي أسواق رأس المال، كما يهدف المؤتمر إلى توعية كل فئات المجتمع، خاصة الشباب بأهمية ومزايا وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية والأثر الإيجابي؛ لذلك على تخطيطهم لمستقبلهم.