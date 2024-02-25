الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر أكثر من 140 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد، لدى مستهل أول تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من عمليات بيع هستيرية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا فى إنقاذ السوق من الهبوط.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 10 شركات لتجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 10%، خاصة أن البعض منها هوى بنسبة بلغت 20%.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 145 مليار جنيه خلال النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الإجمالي نحو 1.952.585 تريليون جنيه مقابل 2.092.797 تريليون جنيه الخميس الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 6.96%، ليصل إلى مستوى 27270 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 6.59%، ليصل إلى مستوى 33675 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 7.27%، ليصل إلى مستوى 11576 نقطة.

 في سياق متصل تراجع المؤشرالذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 5.45% ليصل إلى مستوى 7426 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.97% ليصل إلى مستوى 10169 نقطة.

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