الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل الهبوط بختام التعاملات.. و"السوقى" يفقد 120 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة، لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أول تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات البيع الهيستيرية التي قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا فى إنقاذ السوق من الهبوط.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 120 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون 973 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و92.8 مليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى  9 مليارات جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.88 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 283.1 الف صفقة بيع وشراء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 5.01 %، يما يعادل 1468.87 نقطة، ليغلق عند مستوى 27840.86 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.95%، بما يعادل 310.48 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 7544.15 نقطة، ما أسهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى هبط بنسبة بلغت 3.81%، بما يعادل 411.82 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 1040.62 نقطة.

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