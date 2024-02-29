الخميس 29 فبراير 2024
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اقتصاد

"فريد": إصدار قواعد قيد شهادات الكربون وتداولها خلال العام الجارى

الدكتور محمد فريد،
الدكتور محمد فريد،

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، أبرز الخطط المستقبلية للهيئة خلال العام الحالي.

وأضاف "فريد"، أن الهيئة تعتزم إصدار قواعد قيد شهادات الكربون، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية، والمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون، وقواعد تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ألمح "فريد"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، أن الهيئة تعتزم السعي نحو إصدار قانون التأمين الموحد، وإنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية، وتطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية، وكذلك تطبيق معايير II solvency على شركات التأمين، إضافة إلى إصدار وثيقة تأمين سند الملكية.

ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تعتزم استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، وبدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

شهادات الكربون قواعد تداول وتسوية خفض الانبعاثات الكربونية هيئة الرقابة المالية قانون التأمين الموحد

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