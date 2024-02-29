رئيس الرقابة المالية: سوق المال تحدى الصدمات العالمية ونجح فى تحقيق أداء مميز خلال 2023

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2023 شهد أداءً مميزا لسوق المال، وذلك رغم البطء الواضح فى تعافى الاقتصاد العالمي من جراء الأزمات المتلاحقة من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر السنوى للإعلان عن حصاد الهيئة والذى عقد اليوم الخميس، أن قيمة إصدارات الأوراق المالية للأسهم والسندات والصكوك ارتفعت الى 601.7 مليار جنيه، مقابل 366.6 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي 2022، موضحا أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 3222.7 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 1083.5 مليار جنيه، خلال 2022 / بمعدل زيادة بلغ 197.4 %، مدفوعا بقفزة كبيرة فى قيمة تداول السندات متضمنة اذون الخزانة نتيجة البدء فى التعامل على اذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة بلغت 294.4 %، حيث بلغت 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابنة بـ630.8 مليار جنيه خلال 2022، مشيرا الى ارتفاع قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 452.7 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 62.4%.

ونوه فريد إلى حصد البورصة المصرية مكاسب عظيمة نتيجة إجراءات الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها الهيئة للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة، وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 78.9% خلال هذا العام، حيث بلغ 1719.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 24،894.26 نقطة (في إغلاق عام 2023) بمعدل ارتفاع بلغ 70.5% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 95.3%، و90.1% على التوالي.