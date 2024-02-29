فريد: 893.5 مليار جنيه تمويل ممنوح من الجهات الخاضعة لـ"الرقابة المالية"

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2023 شهد العديد من التطورات فى القطاع المالي غير المصرفي في المناحي المتعلقة بالقطاع كافة.

أضاف فريد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة المؤتمر السنوي لحصاد الهيئة، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 893.5 مليار جنيه خلال العام الماضي 2923، مقابل 584 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي 2022، بنسبة زيادة بلغت 53%، حيث تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم نحو 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح.

أضاف فريد أن المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل من خلال اصدارت الأسهم، نيتها التمويل من خلال عمليات التأجير التمويلي، حيث بلغت نسبة التمويل نحو 13 2% من إجمالي التمويل، ثم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة بلغت 9.8%، تبيتها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي مثلت 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3% ثم حجم إجمالي الأوراق المخاصمة بنسبة 4.9 %، فيما جاء تمثيل نشاط التمويل العقاري في النسبة الأقل بـ1.2% فقط.