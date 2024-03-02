السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدء مؤتمر "مستقبل النظم الضريبية العربية فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى"

جانب من المؤتمر بحضور
جانب من المؤتمر بحضور وزير المالية

انطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب  العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.


يحضر المؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ونخبة من خبراء الضرائب بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان ودول العالم.


وقال الدكتور عيسي الشريف، أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، عضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الدولي الأول للاتحاد يشهد مشاركة واسعة من خبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان ودول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى العمل على تعزيز الوعى لدى المشاركين فى مفاهيم الذكاء الأصطناعي والتقنيات والتحديات والفرص المستقبلية ودورها في المنظومة الضريبية وتطويرها، وإبراز الدور الحيوي للذكاء الاصطناعى وتأثيره على سرعة وإنجاز العمليات الضريبية، وإيجاد آلية تعمل على الإصلاح والتطوير الضريبي العربي لخلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الاستثمارات العربية وتطويرالمنظومة الضريبية لبناء مجتمع ضريبي عربي يتكيف مع التطورات العالمية والتحديات الحالية والمستقبلية للنظم الضريبية العربية ومدى فاعلية دور الذكاء الاصطناعى من أجل النهوض بالمنظومة الضريبية العربية، بما يتوافق مع المعايير والنظم الضريبية العالمية أملًا في منظومة ضريبية موحدة في ظل عالم متغير، وتوفير منصة لعرض الأبحاث والإبداعات الفكرية الجديدة والمشاركة المعرفية لتطوير المنظومة الضريبية والعمل على ابراز أهمية البحوث والابتكارات والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعى وتطوير المهارات والخبرات وتعزيز الكفاءات وتشجيع الابتكارات وتبادل الأفكار والاستراتيجيات لتعزيز التقدم والتطوير للمنظومة الضريبية. 


يأتي في مقدمة حضور المؤتمر كل من معالى السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.


وأضاف أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، أن المؤتمر الذي سيقام  بفندق سيمراميس إنتركونتينينتال بالقاهرة برعاية رئيس الوزراء ومجلس الوحدة الاقتصادية، سينعقد برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالهادي مقبل رئيس الاتحاد، والأستاذ الدكتور رمضان صديق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي وعميد كلية الحقوق – جامعة حلوان الأسبق ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ونائب رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ونائب رئيس المؤتمر الذي سيدور حول أربعة محاور أربعة هي:
- الذكاء الإصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية.
- آليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
- واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى.
- الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة.

سيتم مناقشة محاور المؤتمر خلال 4 جلسات يعقبها إصدار البيان الختامي وإعلان توصيات المؤتمر والإعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

المؤتمر الدولي الأول اتحاد خبراء الضرائب العرب مستقبل النظم الضريبية الذكاء الاصطناعي خبراء الضرائب

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