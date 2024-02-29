الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

CIB أول بنك يصدر قصة نجاح شراكته مع المنصة التعليمية LinkedIn learning

بنك cib
بنك cib

اختارت منصة "LinkedIn Learning" البنك التجاري الدولي مصر-CIB، ليصبح أول بنك مصري يشارك بقصة نجاحه في تقديم تجربة تعليمية استثنائية لتعزيز مهارات وخبرات أكثر من 16 ألف طالب جامعي في مختلف أنحاء مصر لتأهيلهم لسوق العمل.

يأتي ذلك في ضوء إيمان البنك الراسخ بدوره الفعّال في تدريب وتطوير العنصر البشري الذي يُعد من أهم ركائز النجاح لأي مؤسسة، وهو ما يقوي ويدعم مكانة البنك كمنارة تعليمية لتطوير الشباب.

وقد أتت قصة النجاح كنتاج لتعاون فعال بين “LinkedIn Learning” والبنك التجارى الدولى في برنامج الـCIB للتدريب الصيفي الذي ارتكز على الابتكارات التكنولوجية في عدّة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، الـBitcoin، الذكاء بهدف تعريف المتدربين على خصائص العصر الرقمي وأهم مستجداته وتطبيقاته العملية وملاحقة الاتجاهات الإبداعية، وهو ما يُساهم بدوره في التحول الحتمي لسوق العمل ومهارات الموظفين الجدد المتوقعة.

وقد امتد التعاون بإتاحة منصة "LinkedIn Learning" للبنك مجموعة متنوعة من الدورات والباقات الرقمية من خلال أكثر من 2000 اعتماد يمكن استخدامه من قِبل موظفي البنك التجاري الدولي لتطوير قدراتهم المهنية.

اختارت منصة LinkedIn LinkedIn Learning البنك التجاري الدولي CIB 16 ألف طالب جامعي مصر

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مستعينًا بقرار كولر.. محمود متولى يصدم إدارة التعاقدات فى الأهلى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية