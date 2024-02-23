الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البنك التجارى الدولى- مصر CIB راعيًا رسميًا لـ"مئوية أم كلثوم" بالمتحف المصرى الكبير

مئوية أم كلثوم بالمتحف
مئوية أم كلثوم بالمتحف المصري الكبير

شارك البنك التجاري الدولي- مصر CIB، كراع رسمي لمئوية "أم كلثوم"، في حدث غنائي أسطوري بالمتحف المصري الكبير تحت شعار "100 سنة من الإبداع"، نظمته شركة RMC تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، للاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول حفل لكوكب الشرق.

ويعكس ذلك الدور المُجتمعي الرائد للبنك، ودعمه المُستمر للفنون وحرصه على إحياء الإرث الثقافي المصري، والمُساهمة في الترويج للقطاعات المختلفة ذات الفرص التنموية الواعدة وفي مقدمتها قطاع السياحة، ما يدفع بدوره نمو الاقتصاد القومي، ويتماشى مع رؤية مصر 2023. ويُعد البنك التجاري الدولي أحد أكثر المؤسسات اهتمامًا بالثقافة والفنون ودعم القيم الإبداعية. 

شارك في تلك الأمسية لفيف من رواد قطاع الفن والثقافة والترفيه في مصر، وقام بإحيائه كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، احتفاءًا وتكريمًا للمسيرة الفنية العريقة لأحد أهم أساطير الفن المصري وسيدة الغناء العربي "أم كلثوم". 

ويُساهم الحدث في تشجيع الحركة الفنية وتعزيز مكانة مصر المرموقة كمركز للفنون على مستوى العالم، وتخليد ونشر تراثها الموسيقى عبر الأجيال، باعتباره جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري. 

في هذا السياق، عبّر أحمد عبيد، المدير التنفيذي لشركة RMC، عن سعادته وفخره بمُشاركة البنك التجاري الدولي- مصر CIB باعتباره البنك الرسمي للحدث، موجهًا إليه الشكر والتقدير على دعمه ورعايته المُستمرة لمُبادرات إحياء التراث الثقافي والفني بمصر.

وأضاف "عبيد" أن شركة RMC تسعى دائمًا إلى تعزيز والحفاظ على المشهد الثقافي في مصر من خلال العروض والحفلات الموسيقية والترفيهية التي ترقى لمنزلة مصر المرموقة على مستوى العالم.

في السياق ذاته، أشار عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر CIB، إلى حرص البنك على رعاية هذا الحدث المهم بهدف النهوض بالثقافة والإبداع، ما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تهدف دائمًا لدعم المجالات الثقافية المُلهمة التي تليق بتاريخ مصر العريق المنشود له في الفن والثقافة، ما يدفع بدوره مكانة مصر الثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

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