الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

2068 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

كثَّف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2068) مخالفة مرورية متنوعة. 

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (47) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (336) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (7) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب الإجراءات الجمركية مكافحة الجريمة

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