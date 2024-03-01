الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

في أعياد المرأة.. مستشفيات الشرطة تفحص السيدات مجانا خلال مارس

فحص السيدات
فحص السيدات

خصصت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمرأة - يوم المرأة المصرية - عيد الأم"، خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً) يومي (1-8 مارس 2024) و(بداية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً) أيام (15، 23، 29 مارس 2024).

يأتي ذلك تقديرًا لدور المرأة المصرية وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية للمرأة  المصرية ودورها الفعال في المجتمع.

وزارة الداخلية الكشف الطبى العيادات الخارجية مستشفيات الشرطة صرف العلاج اليوم العالمي للمرأة

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