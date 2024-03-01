الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 14958 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

قضية سرقة تيار كهربائي
قضية سرقة تيار كهربائي

تواصل  وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وكثَّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

شنَّت الإدارة عدة حملات؛ لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1682) قضية متنوعة. 

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14958) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. 

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (302) قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (160) قضية متنوعة وضبط جميع المخالفات أبرزها: مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية مستوى الجمهورية السيطرة الأمنية أشكال الجريمة الأنشطة الإجرامية

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