الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 29761 مخالفة مرورية متنوعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط المخالفات التالية:

 - (708) مخالفات السير بدون تراخيص.

- (40) دراجة نارية مخالفة.

- (12200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (16) مخالفة موقف عشوائى.

-(594) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (4) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة الطرق والمحاور مديريات الأمن مخالفة مرورية

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