ضبط 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 29761 مخالفة مرورية متنوعة .
وأسفرت الجهود عن ضبط المخالفات التالية:
- (708) مخالفات السير بدون تراخيص.
- (40) دراجة نارية مخالفة.
- (12200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
- (16) مخالفة موقف عشوائى.
-(594) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
- (4) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.