رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

مع بداية اليوم المبارك، يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، فالصلاة هي ركن أساسي في الإسلام، وواحدة من أهم الوسائل للتتقرب إلى الله عز وجل، وفضل صلاة الجمعة واضح وصريح بنص القرآن والسنة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد الصلاة اليوم الجمعة 1 مارس في القاهرة وباقي المحافظات، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلاة الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الظهر بمحافظة القاهرة 12:08 م

موعد صلاة الظهر12:13بمحافظة الاسكندرية

موعد صلاة الظهر بمحافظة الاسماعلية 12:04

موعد صلاة الظهر بمحافظة أسوان 12:02

موعد صلاة الظهر بمدينة شرم الشيخ 11:56

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1- 3- 2024

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 1- 3- 2024

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:21 م

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م

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