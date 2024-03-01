الجمعة 01 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": استشهاد 5 وإصابة 3 فى قصف إسرائيلى استهدف مواطنين بحى الزيتون

استشهاد
استشهاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين شرقي حي الزيتون بقطاع غزة، وذلك خلال نبأ عاجل.

 

وصول 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف استهدف مخيم البريج

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوصول 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قصف إسرائيلي استشهاد 5 فلسطينيين حي الزيتون غزة قطاع غزة

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