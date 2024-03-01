فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعات لجنود الاحتلال بمحيط معبر بيت حانون بقذائف الهاون

أعلنت فصائل فلسطينية، عن قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بمحيط معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس

كما أعلنت عن خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاعه غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.