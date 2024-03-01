فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال فى بلدة القرارة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن فصائل فلسطينية أعلنت عن خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على قطاع غزة لليوم 147

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة ومناطق ومخيمات النازحين في جنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.