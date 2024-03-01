الجمعة 01 مارس 2024
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وصول 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلى لمخيم البريج

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوصول 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك حسب وسائل إعلام فلسطينية.

 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق دير البلح

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية، خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاعه غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسائل اعلام فلسطينية 4 شهداء مستشفى شهداء الأقصى قصف إسرائيلي مخيم البريج قطاع غزة

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عاجل.. وقوع اشتباكات ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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