عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، تأكيدهم أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تبادل والتعامل بحكمة لتجنب أي صدام مع الولايات المتحدة، وفقًا لما أورته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت، أنه قد يحدث صدام مع البيت الأبيض إذا حال نتنياهو دون إتمام صفقة التبادل لأسباب سياسية داخلية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الجيش يعاني صدمة كبيرة ويطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته.