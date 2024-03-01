الجمعة 01 مارس 2024
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مدير مستشفى كمال عدوان: استشهاد عدد من الأطفال بسبب نقص الطعام والأدوية

الدكتور حسام أبوصفية
الدكتور حسام أبوصفية

أعلن الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، استشهاد عدد من الأطفال بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

مستشفيات غزة تعمل بإمكانات ضعيفة للغاية ما تسبب في زيادة عدد الشهداء

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانات ضعيفة للغاية ما تسبب في زيادة عدد الشهداء، لافتًا إلى أن مستشفيات غزة سوف تتحول إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانات.

الدكتور حسام أبوصفية يكشف تفاصيل أحدث مجازر جيش الاحتلال بشمال قطاع غزة

كان الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، قد كشف  تفاصيل أحدث مجزرة إسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا، وإصابة 600 ينتظرون شاحنة مساعدات إنسانية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، إن مجزرة النابلسي أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، وتلك الإصابات كانت بهدف القتل، وكان مخططًا لها مسبقًا عندما فتحوا المجال لهم للحصول على المساعدات، تم استهدافهم مباشرة".

وواصل: "الاحتلال تعمد تعطيل الطرق لتعطيل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، علاوة على أن السيارات تعمل بالوقود وهو ما يفتقر إليه القطاع نظرًا لعدم وصول الوقود إلينا".

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