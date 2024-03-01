الجمعة 01 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل بالضفة الغربية

مستوطنون
مستوطنون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مستوطنين إسرائيليين يهاجمون منازل الفلسطينيين في محيط مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

 

استشهاد عدد من الأطفال بسبب نقص الطعام والأدوية 

 في سياق آخر، أعلن الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، استشهاد عدد من الأطفال بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية ما تسبب في زيادة عدد الشهداء، لافتًا إلى أن مستشفيات غزة سوف تتحول إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

وسائل اعلام فلسطينية مستوطنين إسرائيليين منازل الفلسطينيين محيط مخيم الفوار جنوب الخليل الضفة الغربية

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