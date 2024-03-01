فصائل فلسطينية: دمرنا دبابة إسرائيلية شرق جباليا

أعلنت فصائل فلسطينية، عن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية شرق جباليا شمالي قطاع غزة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

على نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تبادل لتجنب أي صدام مع أمريكا

فيما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت نقلًا عن مسئولين أمريكيين، إنه يتعين على نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تبادل والتعامل بحكمة لتجنب أي صدام مع الولايات المتحدة.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أنه قد يحدث صدام مع البيت الأبيض إذا حال نتنياهو دون إتمام صفقة التبادل لأسباب سياسية داخلية.