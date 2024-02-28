الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

أيمن عطالله: نقابة المحامين لها الحق في تحديد شروط القيد

عطالله
عطالله

قال الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يتضمن استحداث مواد في قانون المحاماة تعطي النقابة ومجلس إدارتها الحق الكامل في تحديد شروط القيد فيها.

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تفاصيل اجتماع مجلس "المحامين" لبحث أحكام القضاء الإدارى بشأن انتخابات النقابة

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مصادر لـ"الدستور": اجتماع مجلس نقابة المحامين أقر موعد انعقاد الانتخابات

وأشار “عطالله” في تصريخات له، إلى أن أغلب النقابات في مصر لها الحق في تحديد شروط القيد ووضع اختبارات ملزمة لدخول جداولها عدا المحامين، التي لم تهتم بهذا الأمر للدرجة التي تفرض عليها قبول ما يقرب من 40 ألف عضو جديد سنويا، بشكل روتيني.

وأكد أن تطور الزمن ونظم التعليم الجامعي، تستلزم استحداث شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين، وأن تكون النقابة مشاركة في منظومة التعليم في كليات الحقوق بالجامعات المختلفة وتحديد أعداد الخريجين من هذه الكليات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بجانب تفعيل أكاديمية المحاماة.

وأوضح أنه لم يعد خافيا على أحد حجم الأزمة التي تشهدها منظومة التعليم في يخص كليات الحقوق، بالشكل الذي يؤدي إلى تصدير خريجين غير مؤهلين لسوق العمل وبما يرتب عبء كبير على نقابة المحامين في قبول جميع الخريجين، بما يستلزم التحرك لأيجاد حل يحافظ على قيمة ومكانة المهنة وممتهنيها.

ونوه عطالله، إلى أنه يجهز حاليا رؤيته في شأن تعديل قانون المحاماة وتفعيل أكاديمية المحاماة لطرحها على المحامين، ضمن برنامجه الانتخابي الذي يولي ملف القيد في النقابة وتأهيل المنتسبين لها أولوية قصوى.

الدكتور أيمن عطالله نقابة المحامين قانون المحاماة المحامين شروط القيد

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