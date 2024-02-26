مصادر لـ"الدستور": اجتماع مجلس نقابة المحامين أقر موعد انعقاد الانتخابات

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين عن نتائج اجتماع مجلس النقابة العامة المنعقد الآن لبحث الموقف بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري السبت.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مجلس النقابة قرر الالتزام بموعد انعقاد الانتخابات في 9 مارس، وقرر تشكيل لجنتين أولاهما لفحص أوراق المرشحين وأخرى لبحث الطعون.

وأصدر مجلس نقابة المحامين تنويهًا هامًا بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78، والمتعلق بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالسادة المرشحين.

وجاء نص التنويه كالآتي: يهيب مجلس نقابة المحامين بمناسبة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالسادة المرشحين إلى لجنة تلقى الطلبات بمقر النادى النهري للمحامين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29/ 2/ 2024.

ووجه نقيب المحامين عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، وذلك اليوم الإثنين، الموافق 26/ 2/ 2023، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة برمسيس.