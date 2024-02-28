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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدءًا من اليوم.. تعديل مواعيد آخر قطارات الخط الثالث بالمحطات التبادلية

قطار
قطار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تعديل مواعيد قيام آخر قطارات الخط الثالث - فقط - بالمحطات التبادلية مع الخط الأول بمحطة جمال عبدالناصر، والخط الثاني بمحطة العتبة، وذلك ابتداءً من اليوم.

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رابط التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024 الخط الثالث

وقالت في بيانٍ لها اليوم: "نظرًا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية من الخط الثالث الأمر الذي يلزم معه تعديل مواعيد قيام آخر القطارات للخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وللخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، ليصبح قيام آخر قطار بالخط الثالث فقط في المحطات التبادلية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وأول قطار في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، مع التأكيد على أن التعديل خاص بالخط الثالث فقط دون تعديل أي من مواعيد قطارات الخط الأول و الثاني".

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مترو الأنفاق منرو وزارة النقل وزير النقل تعديل

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