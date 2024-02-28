حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-2-2024|درجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل؛ إذ يهتم المصريون في مختلف المحافظات بمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس على مدار اليوم؛ لا سيما في الساعات الأولى من الصباح لتقدير حجم الشبورة المائية تحسبًا للقيادة على الطرق السريعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لاخر أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، حيث من المتوقع أن يكون الطقس دافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن فرصة سقوط الأمطار اليوم ضعيفة، بينما قد تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية كثيفة أحيانًا، وقد تصل إلى حد الضباب.

وتشمل هذه المناطق (القاهرة الكبرى- الوجه البحري- السواحل الشمالية الشرقية والغربية- مدن القناة- وسط سيناء- شمال الصعيد).

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

يتوقع أن تكون الظواهر الجوية اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 كما يلي:

- في القاهرة الكبرى: شبورة مائية كثيفة أحيانًا مع رياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/س.

- في الوجه البحري ومدن القناة: شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب مع رياح معتدلة بسرعة تصل إلى 28 كم/س.

- في السواحل الشمالية الغربية: شبورة مائية كثيفة أحيانًا مع رياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/س.

- في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: شبورة مائية كثيفة أحيانًا مع رياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/س.

- في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: شبورة مائية مع رياح معتدلة بسرعة تصل إلى 28 كم/س.

- في شمال الصعيد: شبورة مائية مع رياح معتدلة بسرعة تصل إلى 26 كم/س.

- في جنوب الصعيد: شبورة مائية مع رياح معتدلة بسرعة تصل إلى 24 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 في المدن المصرية

القاهرة

24

15

العاصمة الإدارية

24

14

6 أكتوبر

24

13

بنها

23

12

دمنهور

23

13

وادي النطرون

23

13

كفر الشيخ

23

15

المنصورة

23

14

الزقازيق

24

14

شبين الكوم

24

15

دمياط

22

15

بورسعيد

22

15

الإسماعيلية

23

14

السويس

23

14

العريش

22

12

رفح

21

10

رأس سدر

21

13

نخل

23

13

كاترين

15

03

الطور

23

14

طابا

22

13

شرم الشيخ

26

16

الإسكندرية

23

13

العلمين

22

12

مطروح

21

12

السلوم

20

12

سيوة

22

11

رأس غارب

25

15

الغردقة

26

16

سفاجا

25

14

مرسى علم

26

15

شلاتين

29

16

حلايب

27

17

أبو رماد

26

16

رأس حدربة

25

16

الفيوم

24

10

بني سويف

24

11

المنيا

25

11

أسيوط

25

11

سوهاج

26

14

قنا

26

13

الأقصر

26

14

أسوان

27

15

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