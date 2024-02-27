"الأرصاد" تكشف حالة الطقس فى مصر حتى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء أجواء دافئة نهارا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويتوقع أن تكون الأجواء باردة في أول الليل، شديدة البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

حالة الطقس في مصر غدًا

كما تسيطر الشبورة المائية بشكل كثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق مختلفة وهي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويمكن أن تصل الشبورة إلى حد الضباب في بعض مناطق الوجه البحري ومدن القناة في الصباح الباكر.

كما تشهد حالة الطقس في مصر غدا نشاطًا في سرعة الرياح على فترات متقطعة، في مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مما يعزز التغييرات في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى يوم الإثنين الموافق 04 مارس المقبل.

حالة الطقس في مصر يوم الجمعة 1 مارس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مصر يوم الجمعة المقبل حالة من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما يتوقع حدوث أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة وتتوقع الهيئة نشاطًا في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

حالة الطقس في مصر يوم 2 مارس

كما يتوقع استمرار حدوث أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط في سرعة الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر يومي الأحد والإثنين

تتوقع الهيئة استمرار حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في الصباح الباكر من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.